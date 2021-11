Selektor Dragan Adžić je na priprave povabil kar 26 igralk, bilo pa bi jih celo 27, če Nena Černigoj v tem času ne bi imela obveznosti v kadetski reprezentanci. Na seznamu je prvič Urša Zelnik, 24-letna in 170 centimetrov visoka krožna napadalka Mlinotesta, manjka pa levoroka ostrostrelka Barbara Lazović, ki je bila na zadnjih tekmah – zaradi odsotnosti Ane Gros – kapetanka. Članica romunske ekipe CSM Bukarešta si je pred tremi tedni na tekmi romunske lige po doskoku huje poškodovala desno koleno, zaradi strgane prednje križne vezi in poškodbe meniskusa pa jo po operaciji čaka večmesečno okrevanje.

»Tako širok seznam je tudi posledica tega, da imamo nekaj igralk, ki se vračajo po poškodbah ali prebolelem koronavirusu. V ponedeljek bomo videli, v kakšnem stanju so,« je pojasnil Dragan Adžić. Poleg Lazovićeve bo manjkala tudi krožna napadalka Teja Ferfolja, o čemer selektor pravi: »Žal nimam možnosti delati z vsemi, o katerih sem sanjaril, ko sem postal selektor Slovenije. Imel sem priložnost delati z Barbaro tudi kot trener na klubski ravni (v sezoni 2019/20 v Budućnosti iz Podgorice, op. p.) in od vseh slovenskih reprezentantk jo najbolje poznam. V moji rokometni filozofiji je temelj sredina obrambe, ki mora biti kot zid, v njem pa imamo brez Barbare in Teje zdaj dve veliki luknji. Obe sta zelo pomembni tudi v napadu, njuna odsotnost pa je zelo velik hendikep.«

Že prvi dan, ko bodo imele igralke tudi testiranje motoričnih in morfoloških značilnosti, bo Adžić seznam skrčil na 20 imen. Enako testiranje so igralke opravile že junija, na osnovi takratnih rezultatov pa jim je trenerski štab pripravil individualne programe za izboljšanje telesne pripravljenosti na področjih, na katerih so se pokazale pomanjkljivosti. Ponedeljkovo testiranje bo pokazalo, v kolikšni meri so jih igralke odpravile, rezultati pa bodo eden glavnih dejavnikov pri ponedeljkovi izbiri dvajseterice za nadaljevanje priprav, na SP v Španijo jih bo odpotovalo 17.

Adžić: Forma ni zavidljiva Reprezentantke bodo v Laškem trenirale do četrtka, nato pa bodo odpotovale v Poreč. Tam jih še isti dan ob 18.30 čaka prva tekma s Hrvaticami, druga proti gostiteljicam, ki so na lanskem EP na Danskem osvojile bronasto kolajno, pa bo v soboto, 27. novembra, ob 19. uri, prav tako v Poreču. Po prosti nedelji se bo naslednji dan reprezentanca znova zbrala v Laškem, kjer bo trenirala do četrtkovega odhoda v španski Granollers, kjer bo Slovenija v skupini A igrala proti Črni gori (petek, 3. december), Franciji (nedelja, 5. december) in Angoli (torek, 7. december). Toda 51-letni Črnogorec že pred začetkom priprav nima mirnega spanca, poleg odsotnih igralk in vračanja številnih rekonvalescentk pa je eden od razlogov tudi slaba forma večine ključnih igralk. »Forma teh igralk, tako v slovenskih kot tudi v tujih klubih, ni zavidljiva. Tudi rezultatsko niso na takšni ravni, kot bi si želel,« priznava Adžić. Toda selektor upa, da se bodo stvari le obrnile na bolje: »Verjamem, da lahko s pravim delom, motivom, željo in energijo dvignemo formo vseh ključnih igralk na pravo raven in gremo v Španijo v najboljši sestavi, ki jo imam na razpolago. Z najboljšimi in najbolj zdravimi igralkami – ter se na svetovnem prvenstvu v Španiji predstavimo v najlepši možni luči.«