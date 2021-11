Je možno, da bo slovensko alpsko smučanje tudi na tretjem prizorišču sezone svetovnega pokala zasedlo mesto med najboljšo trojico? V Söldnu je bil Žan Kranjec na veleslalomu tretji, v Lechu pa je Andreja Slokar na paralelnem veleslalomu prvič premagala svetovno elito. Odgovor bo znan najkasneje v nedeljo, ko bo v Leviju konec drugega ženskega slaloma svetovnega pokala. Moški ta konec tedna ne bodo tekmovali, Finska pa je drugo leto zapored prizorišče zgolj ženskih tekem svetovnega pokala.

Pogled na spored ženskih slalomskih tekem svetovnega pokala kaže, da bodo v tej disciplini, če izvzamemo februarsko tekmo na olimpijskih igrah v Pekingu, trije vrhunci. Prvi v prihodnjem tednu, ko se bodo najboljše alpske smučarke preizkusila na treh tekmah, dvakrat v Leviju in v Killingtonu. Drugi vrhunec bo okrog novega leta, ko bodo v kratkem štirje slalomi, in sicer v Lienzu, Zagrebu, Mariboru in Flachauu, ki so si geografsko zelo blizu. Tretji vrhunec pa bo marca, ko si bosta sledili zadnji tekmi v Äreju in na finalu v Meribellu.

Kot prikazuje tabela, doseženi rezultati slovenskih tekmovalk na omenjenih osmih prizoriščih niso bili na želeni ravni. Večinoma sta najboljše izide dosegali Meta Hrovat, ki je minulo zimo v slalomu izgubila stik z najboljši smučarkami, in Ana Bucik. Kljub temu je slovenska realnost boljša, kot kažejo zadnji rezultati. Lani se je med najboljše slalomistke sveta izstrelila Andreja Slokar, ki se je prebila celo med prvokategornice, slalomski napredek pa je pod vodstvom Sergeja Poljška pokazala tudi Ana Bucik.

Meteorski vzpon Ajdovke Andreja Slokar je minulo soboto na avstrijskem Tirolskem znova pokazala svoj izjemni tekmovalni obraz. Z zmago je presenetila svetovno javnost. Tudi na veleslalomu v Söldnu je predvsem na prvi progi tekmovala spodbudno. V minuli sezoni se je na slalomskih tekmah svetovnega pokala petkrat uvrstila med dobitnice točk, sploh prvič šele januarja letos v Flachauu. V Jasni in Lenzerheideju se je prebila med najboljšo deseterico, vrhunec pa je doživela na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer je z najboljšim časom druge proge napredovala na peto mesto. V minuli sezoni je navduševala tudi na tekmah evropskega pokala, na katerih je začela sezono, preden se je priključila svetovnemu pokalu. Ajdovka se je kar sedemkrat uvrstila med najboljšo deseterico, od tega je na slalomih dosegla po dve zmagi in drugi mesti. Pred začetkom sezone je Andreja Slokar na prizorišču v Söldnu izpostavila, da si ne želi postavljati previsokih ciljev, saj je na njeni športni poti veliko novih stvari. Prvič je sploh od začetka sezone v svetovnem pokalu, zato so nekatera prizorišča zanjo povsem nova. V Leviju denimo sploh še ni tekmovala, že na prvi tekmi pa bo nosila startno številko med prvokategornicami. To so podatki, ki kažejo, da je njen vzpon meteorski ter da ima slovensko alpsko smučanje v Ajdovki izjemen potencial. »Poleti sem slalom ogromno trenirala in se med smučanjem počutila odlično. Rezultatskih ciljev si ne postavljam, saj v tem primeru hitro pozabim smučati. Če bom rezultate s treningov prenesla na tekmo, bom gotovo zadovoljna,« je po zmagi v Lechu povedala Andreja Slokar.