V finalu sklepnega turnirja najboljše osmerice teniških igralk v Guadalajari sta se pomerili Garbine Muguruza in Anett Kontaveit, ki sta bili v zadnjih tednih v najboljši formi. Uspešnejša je bila Španka. Svoji državi je priborila sploh prvo zmago na sklepnih mastersih sezone ter preprečila, da bi se lovorike veselila Estonija. Edina Španka doslej v finalu zaključnega turnirja je bila Arantxa Sanchez Vicario, a je morala pred 28 leti priznati premoč Nemki Steffi Graf. Garbine Muguruza je turnir v Guadalajari začela s porazom proti Čehinji Karolini Pliškovi, v nadaljevanju pa nanizala štiri zmage, dve tudi proti estonski tekmici.

Osemindvajsetletna Španka je dosegla deseto turnirsko zmago WTA, njen največji uspeh pa sta dva osvojena turnirja največje četverice, OP Francije leta 2016 in Wimbledona 2017. Da se je uvrstila v polfinale, je morala v skupini prekiniti niz dvanajstih zaporednih zmag Anett Kontaveit, ki se je s sijajno serijo ob koncu sezone kot zadnja uvrstila v Mehiko. »Zelo sem vesela in ponosna, da sem sama sebi dokazala, da sem lahko spet najboljša na svetu, maestra, kot rečemo v Španiji. V Mehiki sem se počutila domače, imela sem izjemno podporo s tribun, zato se ob tej priložnosti zahvaljujem za glasne aplavze. Zmaga mi bo dala zalet tudi v nadaljevanju kariere, saj imam še visoke cilje,« je pripovedovala Garbine Muguruza, ki se bo v ponedeljek na svetovni lestvici prebila na tretje mesto.

Med dvojicami sta turnir osvojili olimpijski prvakinji, Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova. S 6:3, 6:4 sta bili boljši od Tajvanke Su Wei Hsieh in Belgijke Elise Mertens.

Na sklepnem moškem mastersu sezone v Parizu drugi rezervi Cameronu Norrieju ni uspel takšen podvig kot prvi rezervi Janniku Sinnerju, ki je dobil uvodni dvoboj. Britanec je bil proti Casperju Ruudu na dobri poti, dobil prvi niz s 6:1, v nadaljevanju pa je bil 22-letni Norvežan boljši ter se veselil svoje prve zmage na prestižnem turnirju. V odločilnem dvoboju za napredovanje se bo Ruud jutri pomeril z Rusom Andrejem Rubljovom, medtem ko dvoboj med prvim igralcem sveta Novakom Đokovićem in Cameronom Norriejem ne bo odločal o ničemer, saj si je Srb že priigral prvo mesto v skupini.

»Neverjetno je, kako se v tenisu dvoboj hitro obrne, velikokrat k temu pripomore zgolj ena točka. Vesel in ponosen sem, da sem na sklepnem mastersu dosegel svojo prvo zmago. Jutri me čaka nova preizkušnja, saj se bom pomeril z Rubljovom, ki se je na zaključni turnir uvrstil drugo leto zapored. To je podatek, ki pove veliko o igralcu, in le želim si lahko, da bo prihodnje leto takšen podvig uspel tudi meni,« ostaja skromen Casper Ruud.

Tretjo polfinalno vstopnico si je poleg Novaka Đokovića in Daniila Medvedjeva danes priboril Alexander Zverev. Nemec je bil v dobri uri prepričljivo s 6:2, 6:4 boljši od Huberta Hurkacza. Poljak Torino zapušča brez posamične zmage, a z dvignjeno glavo letošnje dokončne uveljavitve v vrhu svetovnega tenisa.