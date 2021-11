Najprej moram povedati, da sem navdušen nad priložnostjo, da sodelujem pri izjemno hitrem nastanku novega regijskega »samoroga«. Moja zgodba v HTEC Group se je začela pred 14 leti, ko sem spoznal tedaj bodoče ustanovitelje podjetja in jim pomagal pri pobudi za ustanovitev Združenja srbskih poslovnih angelov in organizaciji prve investicijske konference v Beogradu, kjer sem bil gostujoči predavatelj. Pomagal sem s slovenskimi in mednarodnimi izkušnjami ter razvijal startup investicijski ekosistem v Srbiji, tako kot sem to počel tudi v drugih državah v regiji. Takrat se je podjetje HTEC Group šele začelo oblikovati, zato smo se bolj osredotočili na splošni ekosistem in vlaganja v startupe – vrednotenje, skrbni pregled ter definiranje najpomembnejših elementov za rast startupov. Dobro desetletje kasneje pa smo nazaj v Sloveniji in imamo tudi HTEC na bistveno višjih obratih, kot je bil v takrat, v prvih startup dneh.

Z ustanovitelji HTEC Group sem ostal v stiku in nad rastjo podjetja v preteklih letih sem bil navdušen. Vendar priznam, da je bilo moje sodelovanje s podjetjem daleč od mojih nedavnih načrtov in želja. Ko je vodstvo podjetja prvič pristopilo, je bila glavna tema, o kateri smo razpravljali, zgolj pomoč pri trženju. Ko so mi predstavili svojo vizijo prihodnje rasti podjetja, pa je izziv postal preveč mamljiv, da bi ga izpustil.

Mi že iščemo strokovnjake na različnih ravneh. Ambiciozne IT-inženirje, ki jim delo z najnovejšimi tehnologijami ni tuje, iznajdljive poslovne analitike, proaktivne in agilne vodje projektov, inovativne oblikovalce produktov in tudi izkušene tehnološke vodje, ki bodo vodilni del digitalne transformacije. Delo pri inovativnih izdelkih namreč ni enoznačno, pač pa zahteva različne spretnosti, znanje in poklice, zato da lahko združimo moči in razmišljamo zunaj okvirov. Vsak profil je cenjen in enako pomemben košček v uspehu podjetja.

Svojim zaposlenim ponujamo konkurenčno in fleksibilno okolje, v katerem imajo odprte vse poti za razvoj svoje kariere. Skladno s tem diha tudi naš slogan »Grow yourself by growing others«, saj naši zaposleni rastejo skupaj s tem, ko raste podjetje. Z delom z naročniki, ki so v samem vrhu tehnološke panoge, so naši zaposleni v edinstvenem položaju, da nenehno razvijajo svoje sposobnosti in znanje ter se vsak dan izpostavljajo novim izzivom. Zagotavljamo, da bo vsak naš talent pravočasno nagrajen in napredoval. Izvajamo redne timske in individualne evalvacije, mentoriranje in program razvoja mlajših, pri zaposlenih pa izredno cenimo podjetniškega duha. Tudi plače so vsekakor konkurenčne. Omenil sem že fleksibilnost, ki se odraža tudi na samem delovnem mestu. Namreč zaposleni lahko delajo od koder koli. Imamo mobilne pisarne, kar pomeni, da lahko en teden delaš v Ljubljani, naslednja dva meseca v Beogradu, kasneje pa iz udobja lastnega doma. Tudi pisarne odražajo našo napredno in kreativno kulturo, so stimulativne, živahne in zares motivacijske. Prostori, v katerih delajo naši zaposleni, odražajo našo napredno in drzno miselnost. V Ljubljani še iščemo potencialne prostore, ki bi lahko to omogočili.

V Sloveniji prepoznavamo dober potencial za povečanje svojih zmogljivosti, saj tukajšnje inženirje odlikujejo visoke sposobnosti ter zanimanje za razvoj in inovacije, kar se popolnoma sklada z našo kulturo. To v praksi pomeni, da bomo na trg dela pripeljali najnovejšo tehnologijo, s čimer bomo zagotovili, da slovenski talent ne bo bežal v tujino, pač pa bo ostal tukaj, v Sloveniji. Želimo se vključiti tudi na sam začetek karierne poti, že v obdobju izobraževanja, saj se tam ustvarijo ambicije in talenti. Zato se povezujemo s ključnimi univerzami in institucijami, saj želimo tem bodočim kadrom, nadobudnim študentom, ki bodo spreminjali tehnologijo, ponuditi znanje in jim omogočiti delo pri tehnologijah v ključnih globalnih projektih.

Izkazalo se je, da inženirjev in strokovnjakov v regiji ne odlikujejo samo njihove visoke inženirske sposobnosti, ampak tudi neverjetna sposobnost skupinskega dela, obvladovanje komuniciranja s strankami, zagotavljanje inovativnih rešitev, ki nastanejo s pomočjo razmišljanja zunaj okvirov, ter neverjetne ambicije za poklicni razvoj in tehnološki preboj. Potencial talentov je izredno visok, zato je bila odločitev za prihod v regijo preprosta. Hkrati pa teh talentov ne želimo premestiti, pač pa jih želimo obdržati v njihovih izvornih regijah in državah, s tem pa dvigniti tehnološko raven celotne regije.

Trendov je veliko, osredotočimo pa se lahko na velikih pet. Najprej globalizacija, ki je danes vsepovsod, tudi s pomočjo vedno hitrejše tehnologije, dostopa do podatkov, robotike, vsa umetna inteligenca pa nam ne bo pomagala brez človeške kreativnosti, ki bo usmerjena v boljši jutri. Trg, kot smo ga nekoč poznali, ni več omejen na ozke okvire in se preliva prek panog in dejavnosti podjetij, ki vsa iščejo inovativnejšo pot do vedno manj lojalnih kupcev. Prav kupec pa bi moral biti zmagovalec in imeti koristi od prostega pretoka v EU kot tudi globalno. Ne zmagujejo velika podjetja, temveč hitra podjetja, ki se najhitreje prilagajajo spremembam na trgu in pričakovanjem investitorjev in kupcev. Kako si drugače tolmačiti, da so nova avtomobilska podjetja, kot sta Tesla s 1000 in celo Rivian s 100 milijardami, danes več vredna od podjetij, ki dejansko proizvajajo milijone avtomobilov.

Bodite drznejši, ne bojte se stopiti iz svoje cone udobja ter izstopati iz množice, vendar ne le na družbenih omrežjih, temveč z dejanji. Upajte si delati napake, da se boste iz njih učili vi, da se bodo iz njih učili drugi, pa tudi ker nikoli ne veste, kdaj bo ravno iz napake nastala vrhunska ideja.

Moje osebno vodilo je, da moramo omogočiti svojim idejam, da hitro vzletijo. Dovoliti je treba tudi napake, saj se tako hitreje učimo in agilneje napredujemo. Vedno skok naprej!