Samo nekaj cvetk naj vam zaupamo. »To je lahko čustveno napet in intenziven čas za vsakega posameznika.« In še: »Težje in pomembnejše naloge prestavimo na (vsaj) teden dni pred in tri dni po mrku. V času mrka je namreč dogajanje tako intenzivno, da nam lahko vse niti uidejo iz rok.« Pa tudi: »Prinaša posledice predolgo zatirane ženske energije.« Je pa tudi čas, da »najdete močne temelje v sebi«.

V glavnem, poskrijte se in čakajte na lepše čase. Če pa boste tudi danes prebrali kakšno neverjetno novico o tem, da je kateri od staršev, hudih nasprotnikov vtikanja paličic v noske, nad učitelje v šolo prišel z motorko in jo pred šolo tudi vžgal, kar se je čisto zares zgodilo v Solkanu, se pa ne čudite. Tako je, ko Luna trka.