Že drugo interpelacijo zoper ministra Hojsa so zasnovali v Levici, vložili pa so jo poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP. Pod vloženo interpelacijo je podpisanih 43 poslancev.

Notranjemu ministru očitajo politizacijo in militarizacijo policije, pa tudi odgovornosti za protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Menijo, da Hojs ne nosi zgolj objektivne odgovornosti za policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, ampak da je tudi subjektivno vplival na takšno policijsko taktiko. Prepričani so, da zahteve po povečani represiji prihajajo iz državnega vrha, konkretno od predsednika vlade in predsednika SDS Janeza Janše ter podpredsednika SDS Hojsa.

Ob tem navajajo še ponižujoč, ignorantski in nestrokovni odnos do splošne in strokovne javnosti, protestnikov, zaposlenih v policiji, predstavnikov sindikatov in neodvisnih državnih organov, ki na »kakršenkoli način opozarjajo na protiustavno in nezakonito ravnanje ministra«.

S kakšnimi argumenti je Hojs zavrnil očitke, še ni znano, se je pa vlada danes z njegovim odgovorom seznanila in ga potrdila. Odgovor bo sedaj romal v državi zbor, ki bi utegnil interpelacijo obravnavati še v letošnjem letu.