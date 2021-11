Kot so sporočili iz poslanske skupine DeSUS, z veliko zaskrbljenostjo spremljajo rast cen energentov, živil in drugih dobrin, ki so nujno potrebne za normalno življenje. Vse to močno ogroža že tako slab finančni položaj upokojencev v Sloveniji, so opozorili.

»Nikakor ne moremo sprejeti, da v času ene največjih zdravstvenih kriz njihove skrbi načenjajo tudi finančni problemi. Še posebej, ko se začenja kurilna sezona in stroški eksponentno rastejo,« še opozarjajo poslanci DeSUS.

Zato pozivajo vlado, da pripravi dodaten paket pomoči po vzoru ukrepov iz protikoronskih zakonov. Po njihovih navedbah bi šlo za neke vrste solidarnostni dodatek, ki bi bil v prvi vrsti namenjen finančni pomoči upokojencem z najnižjimi pokojninami.

Ob tem poudarjajo, da je bilo za upokojence v zadnjih dveh letih narejenega že veliko; od solidarnostnih dodatkov do izrednih uskladitev pokojnin in dviga najnižjih pokojnin. »Kljub temu pa se nam zdi primerno in prav, da še enkrat združimo moči in poskrbimo za naše upokojenke in upokojence,« so še zapisali poslanci DeSUS.