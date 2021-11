Glede necepljenih igralcev na OP Avstralije pa sprememb za zdaj ni, zaradi česar bodo necepljeni najbrž ostali brez nastopa v Melbournu. Premier Viktorije Daniel Andrews ter njegova vlada sicer še lahko spremenijo svojo odločitev, danes piše nemška tiskovna agencija dpa.

Novak Đoković je, kar se tiče nastopa v Melbournu, najbolj izpostavljen igralec, saj ne spada med zagovornike cepljenja. Zdaj bi mu to lahko odneslo možnost za rekordni deseti naslov na OP Avstralije ter skupno prav tako rekordno 21. lovoriko na turnirjih velike četverice. Vseeno 34-letni Beograjčan zagovarja svoje stališče o svobodi izbire, medtem ko še naprej skriva svoj cepilni status.

»Svoboda izbire je bistvena za vse, pa naj gre zame ali za koga drugega. Pri tem sploh ni pomembno, ali gre za cepljenje ali kaj drugega, temveč za svobodno izbiro, kaj želiš storiti, in v tem primeru, kaj želiš dati v svoje telo,« je na zaključnem turnirju najboljše osmerice medijem dejal Đoković. »Vedno sem bil podpornik svobode izbire, saj mislim, da je ključna za srečno in uspešno življenje,« je še dodal srbski zvezdnik.

OP Avstralije januarja pred polnimi tribunami

Medtem na drugem koncu sveta, v Avstraliji oblasti v zvezni državi Viktoriji, kjer bo med 17. in 31. januarjem potekal prvi turnir velike četverice v sezoni, zaradi izboljšanja razmer v celoti odpirajo vrata vsem prireditvam. Organizatorjem teniškega tekmovanja so že sporočile, da lahko v celoti odprejo tribune.

»Prebivalci Viktorije so se v zadnjem času držali svojega dela dogovora, oblast pa bo držala svojo besedo,« je dejal premier Andrews. Tribune športnih in drugih prireditev bodo lahko polne, saj je zvezna država dosegla 90-odstotno precepljenost. »Bodisi gre za 100.000 ljudi na tekmi kriketa bodisi za skupino ljudi, ki uživa ob pivu v lokalnem pubu, to je naša nova covidna realnost, ki so jo pomagali zgraditi prebivalci naše države,« je še slikovito dodal Andrews.