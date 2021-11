Uroš Korošec, direktor direktorata za logistiko na ministrstvu za obrambo, je na današnji novinarski konferenci povedal, da je vrednost podpisanega izvedbenega dogovora približno 72 milijonov evrov z vključenim DDV, pri čemer je osnovna cena letala 48 milijonov evrov, cena dodatnih modulov pa znaša 11 milijonov evrov. Gre za tovorni modul, module za prevoz oseb, za prevoz okuženih oseb, za prevoz lažje in težje poškodovanih s spremljanjem življenjskih funkcij ter modul za gašenje požarov.

V skupno ceno so vključeni tudi logistična podpora, rezervni deli, usposabljanje posadk, uporaba simulatorjev, tehnična dokumentacija in končno certificiranje. Kot je dejal Korošec, bo v roku enega meseca podpisana pogodba med italijanskim obrambnim ministrstvom in proizvajalcem, letalo pa bo v Slovenijo prišlo v 14 do 18 mesecih.

Namenjeno bo tudi evakuacijam in gašenju požarov Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske polkovnik Janez Gaube je pojasnil, da znaša največji dolet letala je 5852 kilometrov. Z njim bodo lahko prepeljali do 60 pripadnikov Slovenske vojske ali tovor s težo do 11,3 tone. Največja hitrost, ki jo lahko doseže, pa je 602 kilometra na uro. Taktično transportno letalo bo po besedah Korošca »okrepilo dvojno rabo slovenskih obrambnih zmogljivosti«. Ob tem, da bo omogočalo premik vojaških sil na območje delovanja pri opravljanju bojnih ali humanitarnih nalog ter medicinsko evakuacijo pripadnikov vojske, bo namenjeno tudi evakuacijam slovenskih državljanov, z njim pa bodo lahko pomagali tudi drugim sistemom v Sloveniji, denimo pri gašenju požarov.