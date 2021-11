Šole so morale podatke o izvedenem obveznem samotestiranju na novi koronavirus s hitrimi testi v šolah, ki so ga prvič izvedli v sredo, posredovati ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Po Pečanovih besedah naj bi bili skupni podatki znani v nekaj dneh.

Po Pečanu dostopnih informacijah so sicer le redke izjeme, kjer je v šoli zaradi obveznega samotestiranja manjkalo večje število otrok. Tudi v prihodnje v zvezi s samotestiranjem šolarjev ne pričakuje večjih težav, kvečjemu jih bo manj, je dejal. Na združenju ravnateljev pa nimajo podatka o tem, koliko je bilo na sredinem samotestiranju pozitivnih brisov.

Učenci in dijaki se morajo od srede v šolah trikrat tedensko obvezno samotestirali na novi koronavirus s hitrimi testi. Tisti, ki se ne bodo samotestirali in ne izpolnjujejo niti pogoja cepljenosti oz. prebolelosti, se morajo začasno izobraževati na daljavo. Zdravstveni minister Janez Poklukar in šolska ministrica Simona Kustec sta ob tem poudarila, da gre za nujen ukrep za ohranjanje odprtih šol.

Trenutno je sicer med s PCR-testi potrjenimi okužbami delež okuženih osnovnošolcev najvišji med vsemi starostnimi skupinami. Delež okuženih v tej starostni skupini sicer vseskozi niha, v začetku septembra je bil denimo okoli desetodstoten, v zadnjem tednu pa narašča.

Tako je bilo po podatkih Sledilnika za covid-19 v sredo, ko so v Sloveniji s PCR-testi potrdili skupno 3662 okužb, v starostni skupini od 5 do 14 let potrjenih 800 primerov okužbe, kar je največ izmed vseh starostnih skupin in predstavlja 21,8-odstotni delež vseh potrjenih primerov na ta dan.

Po deležu sledi starostna skupina od 35 do 44 let, v kateri je bilo potrjenih 699 okužb, kar predstavlja 19,1-odstotni delež vseh. Ostale starostne skupine so imele manj kot 15-odstotni delež. V starostni skupini dijakov in študentov, to je od 15 do 24 let, je bilo v sredo potrjenih 367 okužb, kar predstavlja deset odstotkov vseh.