V sredo so opravili 9220 PCR-testov in pri tem potrdili 3662 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 39,7 odstotka opravljenih PCR-testov. V državi je po ocenah NIJZ 45.395 aktivnih primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 3269, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 2153. Opravili so tudi 70.523 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate še potrjujejo s PCR testi.

Delež pozitivnih testov je bil v sredo za 2,9 odstotne točke nižji od dneva poprej. Sedemdnevno povprečje okužb se je v primerjavi z dnevom prej zvišalo za 44, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa se je znižalo za 40 primerov.

Pomoč iz Italije Obrambni minister Matej Tonin se je v sklopu delovnega Obiska v Italiji z italijanskim kolegom Lorenzom Guerinijem dogovoril, da bo italijanska vojska v boju proti covidu Sloveniji pomagala s 30 zdravniki in medicinskimi sestrami. V okviru enot slovenske vojske jih bodo napotili v slovenske bolnišnice.