Vreme: Pretežno oblačno in povečini suho

Danes bo sprva pretežno oblačno in povečini suho, sredi dneva in popoldne se bo ponekod delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.