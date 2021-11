Washington je tako prevzel vodstvo v metropolitanski, medtem ko so kralji peti v pacifiški diviziji. Moštvo iz Los Angelesa je zabeležilo osmi poraz v sezoni in ima 18 točk, prav toliko kot četrti Vegas Golden Knights.

V izenačenem dvoboju so kljub 34 strelom proti vratom Kralji ostali brez zadetka in posledično praznih rok v domači dvorani. Trenutek odločitve je prišel tri minute in pol pred koncem, ko je četrti zadetek v sezoni precej srečno dosegel Garnet Hathaway. Isti igralec je dve minuti kasneje zadel še v prazno mrežo za končnih 2:0. Pri obeh golih je s podajo sodeloval branilec John Carlson.

Štiriintridesetletni Hrušičan je na ledu preživel 21:48 minute, proti vratom tekmeca pa ni sprožil strela. Ilja Samsonov je v vratih Capitals ustavil vseh 34 strelov Kopitarjevih soigralcev, na drugi strani pa je 36 obramb zbral Jonathan Quick.

Los Angeles je pred tem obračunom dobil štiri zaporedne tekme na domačem ledu, novo priložnost za dokazovanje v svoji dvorani pa bo imel soboto, ko bo ob 22. uri po slovenskem času gostil še eno zelo uspešno moštvo Carolina Hurricanes.

Na preostalih dveh tekmah sta nov par točk vknjižila Colorado Avalanche in Chicago Blackhawks. Colorado je za tretjo zaporedno zmago ugnal Vancouver Canucks s 4:2, z enakim izidom pa je Chicago v gosteh premagal novince v NHL Seattle Kraken.