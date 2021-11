Odločilna je bila zadnja četrtina, ki so jo domačini dobili s 37:25. Pred tem je bil Dallas vseskozi v igri za zmago, za šest točk je vodil še devet minut pred koncem, izid pa je bil zadnjič izenačen dve minuti in pol pred koncem pri izidu 96:96.

Do konca je Dallas dosegel le še dve točki, trojica Devin Booker, Deandre Ayton in Chris Paul pa je v zaključku poskrbela, da je zmaga ostala v domači dvorani. S tem je Phoenix (11-3) na lestvici zahodne konference tik za petami Golden State Warriors (12-2). Dallas (9-5) je po petem porazu v sezoni zdrsnil na šesto mesto.

Pri gostih se je z 22 točkami najbolj izkazal Tim Hardaway mlajši, eno manj je dosegel Kristaps Porzingis, ki je ob tem vpisal še osem skokov in sedem podaj. Skupaj sta oba iz igre metala malce slabše, 15/38. Jalen Brunson je ob 18 točkah dodal še devet podaj in devet skokov. Pri domačih je 24 točk dosegel Booker, v statistiko pa vpisal še devet skokov. Ayton je obračun sklenil z 19 točkami in 13 skoki, Paul pa je sedmim točkam dodal 14 podaj.

Phoenix in Dallas se bosta v Footprint centru v Phoenixu pomerila tudi v noči s petka na soboto, tudi za to tekmo pa je status slovenskega asa Dončića zaradi poškodbe gležnja in kolena vprašljiv.