Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo predstave po principu toplo-hladno. Potem ko so v soboto prikazali dobro predstavo proti Mornarju v ligi ABA, so včeraj v 5. krogu evropskega pokala povsem razpadli v Podgorici in doživeli najvišji poraz v letošnji sezoni. Budućnost, pri kateri je blestel Justin Cobbs s 33 točkami, je bila boljša s kar 31 točkami razlike (91:60). Ljubljančani so bili strelsko izrazito nerazpoloženi, igrali so povsem brez energije, ob tem pa je trener gostiteljev Aleksandar Džikić odčital pravo taktično lekcijo Jurici Golemcu.

Iz tabora Cedevite Olimpije je pred gostovanjem v Podgorici vel optimizem, dodatno spodbudo so igralci dobili, ko so pogledali na seznam košarkarjev Budućnosti. Na njem je bilo namreč zgolj devet imen, saj so zaradi zdravstvenih težav manjkali sicer že dalj časa odsoten Danilo Nikolić, pa Willie Reed, Edin Atić in Igor Drobnjak. Trener gostiteljev Aleksandar Džikić je imel kljub temu na voljo kakovostno zasedbo, ki je omenjene težave niso zanimale. Ljubljančani so tekmo odprli z napakami Marka Radovanovića, ki je hitro odšel na klop, po vrnitvi pa se zbral in bil eden najboljših posameznikov v moštvu trenerja Jurice Golemca. A to ni bilo dovolj, da bi bil s soigralci v vodstvu. Po izenačenih 15 minutah igre, v katerih je strateg zmajev na parket poslal vseh enajst košarkarjev in s tem poskušal držati visok ritem igre ter utrujati nasprotnika, je ta prišel do delnega izida 12:2 in prvič na tekmi povedel z dvomestno prednostjo. Budućnost je v prvem polčasu opravila odlično delo pri najnevarnejših posameznikih Olimpije Jacobu Pullenu in Jaki Blažiču. Prvi je dosegel zgolj dve točki, drugi pa se sploh ni vpisal med strelce.

V tem pogledu so imeli gostje pred nadaljevanjem precej rezerve, a je bila v prvi vrsti potrebna večja energije v igri, ki pa je ni bilo. Olimpija je še naprej igrala zelo bledo in povsem brezidejno v napadu, saj ni našla rešitev za obrambo Budućnosti. Ta se je v drugem delu tretje četrtine povsem razigrala in začela zadevati v serijah, medtem ko se je gostom obroč še dodatno skrčil, saj se je znova kar nekaj žog nesrečno odbilo in ni našlo poti skozi mrežico. Posledica je bila zaostanek za 20 točk ob koncu tretjih desetih minut, zmaji pa do konca obračuna niso našli niti toliko moči, da bi prednost znižali na sprejemljivo razliko. Ravno nasprotno, ta je zrasla na končnih 31 točk.

»Bili smo zelo slabi, brez energije in intenzitete v igri. Nekaj metov se nam je nesrečno odbilo izven obroča, kar nam je zbilo samozavest. Žoga v napadu ni krožila, v obrambi pa nismo bili agresivni. Budućnosti se je odprlo, posledica pa je visoka razlika. Nimamo časa za jokanje. Čaka nas analiza in v nedeljo že nova pomembna tekma,« je po visokem porazu povedal Jurica Golemac, Edo Murić pa je dodal: »Tekmo smo odprli dobro in bili večino prvega polčasa blizu Budućnosti. Z nekaj nespametnimi napakami smo na odmor odšli z minus osem, v drugem polčasu pa igrali premehko. Oni so zadeli veliko število trojk, se razigrali in nas na koncu razbili. Razlika ni realna, saj smo imeli napadalno resnično slab dan, Budućnost pa izjemnega. V letošnji sezoni se bomo še srečali z njimi in imeli priložnost, da jim vrnemo za ta poraz. Zdaj se moramo zbrati za izjemno pomembno tekmo proti Megi v ligi ABA.«

Evropski pokal, 5. krog, skupina B: Virtus – Venezia 90:84, Bursaspor – Gran Canaria 74:85, Ulm – Promitheas 65:71, Valencia – Bourg sinoči.