»Trenutni status pacienta je ocenjen kot kritičen,« je sporočil konzilij zdravnikov, ki ga je ustanovil varuh človekovih pravic Gruzije, in dodal, da mu v zaporniški bolnišnici, kjer se zdravi Sakašvili, niso zagotovili ustrezne zdravstvene oskrbe.

Sakašvilija, ki je bil predsednik države med letoma 2004 in 2013, so aretirali 1. oktobra, ko se je vrnil iz izgnanstva v Ukrajini. Obtožili so ga nezakonitega vstopa v državo. Njegovo pridržanje je še poslabšalo politično krizo, ki je izbruhnila lani, potem ko je opozicija trdila, da so volitve, na katerih je zmagala stranka Gruzijske sanje, zaznamovale nepravilnosti.

V zaporu se je Sakašvili odločil za gladovno stavko, po 39 dneh zavračanja hrane pa so ga oblasti premestile v zaporniško bolnišnico, čeprav je sam zahteval, da ga zdravijo v civilni bolnišnici.

Kot je nato prejšnji teden zatrdil v pismu, ki ga je objavil prek svojega odvetnika, se boji za svoje življenje in verjame, da je premestitev pravzaprav namenjena temu, da ga ubijejo.