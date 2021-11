Od Jazda do Ljubljane in kako v prihodnost

Iz središča Jazda, prelepega mesta na jugu Irana, je do puščavskih sipin le kakšne pol ure vožnje z avtom. Zato ga najbrž ni tujca, ki se ne bi pozno popoldan odpeljal do puščave in zamaknjeno počakal, da sonce zaide za valovi neskončnega peska. Tudi sama sem kajpak odsopihala po vdirajočem se pesku na vrh vzpetine in žareča krogla je zares magično drsela za obzorje, a ključni trenutek sončnega zahoda sem zamudila. Pozornost mi je pritegnilo nekaj bolj zanimivega.