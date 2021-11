V nedeljo se je v boj za libijskega predsednika podal 49-letni Sejf Al Islam Gadafi, sin diktatorja, ki so ga uporniki zverinsko ubili oktobra 2011, v torek pa še 77-letni maršal Kalifa Haftar, gospodar večjega dela Libije. Menda se bo za predsedniškega kandidata razglasil tudi 63-letni predsednik vlade narodne enotnosti Abdul Hamid Dbeibeh.

V Evropski uniji, za katero je Libija pomembna morda ne toliko zaradi nafte kot zaradi pritiska afriških migrantov (letos jih je iz Libije v Italijo prišlo okoli 20.000, kar je dvakrat več kot lani) in razmaha islamističnega terorizma v Sahelu, upajo, da se s predsedniškimi volitvami 24. decembra končuje obdobje desetletne eksistenčne krize, kaosa, razkosanosti državnega ozemlja, nestabilnosti in negotovosti. A nekateri dvomijo, da bo do njih sploh prišlo. Parlamentarne volitve so denimo že preložili na prihodnje leto. Prav tako še ni jasno, kakšno moč bo po ustavi imel predsednik.

Združeni narodi so v začetku leta sicer ustanovili vlado nacionalne enotnosti s sedežem v Tripolisu in njena glavna naloga je organizacija predsedniških in parlamentarnih volitev. A večji del Libije, predvsem vzhodni del, je še vedno v rokah gospodarja vojne Haftarja. Tako je Libija še naprej razdeljena na dva dela z dvema vladama.

Ni šlo s silo in zdaj kandidira »Razglašam svojo kandidaturo (…), ker bi naše ljudstvo rad popeljal na pot slave, napredka in blaginje,« je v torek dejal Haftar na televiziji v Bengaziju. Vse od mladosti je vrsto let veljal za tesnega sodelavca Moamerja Gadafija, ko pa so ga leta 1987 ujeli v vojaški operaciji v Čadu, se mu je Gadafi odrekel. V tujini, kjer je ostal 24 let, največ v ZDA, je postal oster nasprotnik samodržca. V zadnjih letih pa ga mnogi obtožujejo, da hoče vsiliti Libiji vojaško diktaturo in da je agent Cie. Vsekakor bo Haftar težko priznal poraz na volitvah. Tako kot bodo milice na zahodu težko priznale njegovo zmago, saj so se v letih 2019-2020 borile proti njegovim silam, ki so ob podpori več tisoč ruskih plačancev iz »podjetja« Wagner poskušale zavzeti Tripolis, s čimer bi Haftar zavladal vsej Libiji. A pred Tripolisom je doživel hud poraz tudi zaradi prihoda Erdoganovih plačancev iz Sirije. Zdaj poskuša zavladati Libiji z zmago na volitvah.

Reformist v očetovem režimu Dva dni pred Haftarjem se je za predsedniškega kandidata oklical Sejf Al Islam Gadafi, ki v zadnjih tednih spet lahko svobodno potuje, potem ko je bil dolgo v hišnem priporu. Če je Haftarjev adut veliko ozemlje, ki ga obvladuje, pa bi Gadafijevemu sinu lahko prišla prav nostalgija po obdobju pred letom 2011, ko ni bilo milic, vojn, predvsem pa Libijci niso bili tako revni, kot so danes. Mednarodno sodišče ga je sicer obtožilo zločinov ob zatiranju revolucije leta 2011. Leta 2015 je bil obsojen na smrt, a nato pomiloščen. V nekaterih regijah nameravajo zaradi njegove kandidature bojkotirati volitve. Prav Sejf Al Islam Gadafi, ki je študiral ekonomijo v Londonu, je bil po letu 2003 eden glavnih pobudnikov odpiranja očetovega režima zahodu. Veliko je prispeval tudi k izpustitvi političnih zapornikov in dialogu z opozicijo. Toda ob izbruhu revolucije leta 2011 je branil očetovo oblast in grozil z »rekami krvi«. Tega mu tedanji uporniki niso odpustili, kot mu jastrebi v očetovem režimu niso odpustili njegovega reformizma pred letom 2011.