Premier Boris Johnson, njegova vlada in številni poslanci so že tretji teden zapored na udaru kritik o politični skorumpiranosti konservativne stranke na treh frontah. Na eni zaradi razkritja posebne vipovske »linije« pri sklepanju covidskih pogodb. S podjetji, povezanimi z ministri in poslanci, in njihovimi svojci in prijatelji je Johnsonova vlada sklenila za štiri milijarde evrov pogodb. Na drugi zaradi donacij superbogatašev, ki ljubijo Johnsona. Odkar je premier, so konservativcem darovali skoraj 49 milijonov evrov. Četrtino je dalo samo deset superbogatašev. Za tri in več milijonov pričakujejo lordske naslove. Na tretji fronti so zaradi dodatnih zaposlitev večinoma konservativnih poslancev, ki so lani zunaj parlamenta zaslužili skoraj enajst milijonov evrov. Enajst konservativcev je zaslužilo več, kot je njihova poslanska plača, ki je skoraj 100.000 (97.377) evrov. En poslanec je torej zunaj parlamenta zaslužil skoraj deset poslanskih plač.

Johnson je branil prepovedano lobiranje

To zadnjo fronto je nehote odprl Boris Johnson, ko je vlada blokirala kaznovanje zdaj že nekdanjega konservativnega poslanca, premierjevega prijatelja in brexitskega sobojevnika Owena Patersona s tridesetdnevnim izgonom iz parlamenta. To kazen mu je naložil odbor za standarde (poslanskega vedenja in ravnanja), ker je odkrito lobiral pri ministrih in drugih za dve zasebni podjetji, pri katerih je zaslužil skoraj tri poslanske plače na leto.

Konservativci, ki imajo 79 poslancev večine, so zlahka dosegli kar izglasovanje blokade in ne samo izglasovanja sprememb standardov, da bi poslanci imeli večjo možnost pritožbe na izrečene kazni za kršenje standardov. Zaradi vika in krika opozicije, medijev in Otočanov na družbenih omrežjih, ki so to razglasili za brezsramno politično korupcijo, si je Johnson v manj kot štiriindvajsetih urah premislil, preklical blokado in predlagal vsestranski dogovor o spremembah pravilnika o standardih.

Owen Paterson je odstopil kot poslanec, a prah se ni polegel. Laburistična opozicija je zahtevala razpravo in glasovanje o prepovedi dodatnih poslanskih služb z nekaj izjemami (za poslance, ki so na primer zdravniki). Zgodilo se je včeraj. Johnson je nenadoma pred razpravo tudi sam predlagal prepoved političnega svetovanja in lobiranja kot dodatne poslanske službe. V parlamentu se je vnela prepirljiva razprava, v kateri je vodja opozicije Keir Starmer premierju dejal, da je strahopetec, ne pa voditelj, ker se noče opravičiti za podporo Patersonu – in s tem politični korupciji. Johnson se je moral včeraj tako veliko braniti kritik, da je do najnovejše spreobrnitve iz branilca dodatnih služb v predlagatelja prepovedi dela dodatnih služb poslancev držal zeleno luč politični korupciji, da je bil ob dober glas (govoril je s hripavim glasom).