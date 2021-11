Kolektiv informativnega programa TVS brani svoj položaj

Množica novinarjev in drugih članov informativnega programa TV Slovenija vodstvo javnega zavoda poziva, naj v letu 2022 ne posega v etablirane politične oddaje in naj predvolilnih soočenj ne umika na 2. program televizije. Spremembe sicer utegnejo koristiti konkurenčnim medijem, ki se udinjajo SDS in Janezu Janši.