Vizjak se spreneveda tudi o Simonovičevi črni gradnji

Ministrstvo za okolje in prostor je za odziv na sum korupcije ob gradbenem zakonu, ki da so ga prilagodili poslancu Branku Simonoviču, potrebovalo skoraj teden dni. V njem zanikajo vse, določena pojasnila pa so skrajno nenavadna, ob vseh dejstvih bi lahko zapisali, da zavajajo in navajajo laži.