Ministra sta danes sklenila izvedbeni dogovor med ministrstvoma o nakupu tega letala. Podpis bo slovenskemu ministrstvu omogočil tako nakup letala od italijanskega ministrstva kot tudi dolgoročno sodelovanje s celovitim pristopom za zagotavljanje zmogljivosti vojaškega zračnega transporta z letalom C-27J, so zapisali na slovenskem ministrstvu.

Vrednost podpisanega izvedbenega dogovora znaša približno 72 milijonov evrov z vključenim DDV, pri čemer je osnovna cena letala 48 milijonov evrov, cena dodatnih modulov pa znaša 11 milijonov evrov. Gre za tovorni modul, module za prevoz oseb, za prevoz okuženih oseb, za prevoz lažje in težje poškodovanih s spremljanjem življenjskih funkcij ter modul za gašenje požarov. V skupno ceno so vključeni tudi logistična podpora, rezervni deli, usposabljanje posadk, uporaba simulatorjev, tehnična dokumentacija in končno certificiranje, pojasnjujejo na Morsu.

»Letalo Spartan C-27J ne bo služilo le potrebam Slovenske vojske, ampak celotni Sloveniji, državljankam in državljanom, za različne namene od medicinskih namenov do naravnih nesreč. Z letalom zagotavljamo svojo suverenost in neodvisnost, obenem pa ga bomo lahko delili tudi z drugimi državami,« je po podpisu povedal minister Tonin. Pri tem je poudaril, da to odpir5a pot tudi ostalim investicijam po sistemu vlada-vladi, kar zagotavlja tudi večjo transparentnost nakupov.

Več informacij o izvedbenem dogovoru in o letalu bosta na virtualni novinarski konferenci v četrtek ob 12. uri posredovala generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu Uroš Korošec in poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, polkovnik Janez Gaube, so po podpisu še zapisali na Morsu.