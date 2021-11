Po besedah direktorja Parka vojaške zgodovine Janka Boštjančiča se bo kot »XXL eksponat« pridružil preostalim velikim razstavnim predmetom, kot so nemška vojaška lokomotiva iz druge svetovne vojne, podmornica P-913 zeta in helikopter Mi-8.

Do sedaj so njegove naloge obsegale tako redno patruljiranje po morju kot varovanje morske meje in reševanje ujetih v razburkanem morju. Kot je povedal Tomaž Čehovin s PU Koper, je imel tako prednosti kot pomanjkljivosti, je pa vsa leta odlično služil svojemu namenu.

P-111 sicer sodi med patruljno-reševalne ladje. Izdelali so ga leta 1994 v Italiji. Plovilo je dolgo skoraj 20 metrov, široko pet metrov in težko 44 ton. Opremljeno je z radarjema ARPA, GPS, elektronsko karto, globinomerom, komunikacijsko opremo ter opremo za reševanje. Poganjata ga dva dizelska motorja, vsak z močjo 1150 kW. Največja hitrost je 40 vozlov na uro. Pomožni gumijasti čoln na jet pogon mu omogoča delovanje tudi v plitvinah. Na njem je prostora za tri člane posadke in še devet oseb. Poleg komandnega in strojnega prostora ima urejen salon, ladijsko kuhinjo in dve kabini s skupno štirimi ležišči, prostor za shranjevanje potapljaške in druge opreme ter dva prostora s sanitarijami. mfr