Reševalna ladja MSF Geo Barents je v torek naletela na prenapolnjen lesen čoln in z njega tik pred zdajci rešila kar 99 migrantov. Nato pa so v podpalubju našli trupla desetih ljudi, ki so se očitno zadušili. Najverjetneje so se v 13 urah, kolikor so bili na čolnu, zadušili zaradi izpušnih plinov, saj je bil v prostoru, ko so tja prišli reševalci, močan vonj po gorivu.

Trupla so po dveh urah dela uspeli prepeljati na kopno, kjer jih nameravajo dostojno pokopati, so sporočili. "Deset smrti, ki bi se jim lahko izognili," so še zapisali v MSF in dodali: "Kako lahko pristanemo na to v letu 2021?"

Iz Libije in Tunizije se na pot preko Sredozemskega morja v Evropo, večinoma Italijo, odpravi na desettisoče ljudi letno. Letos je pri tem po navedbah Mednarodne organizacije za migracije (IOM) umrlo 1236 ljudi, lani v enakem obdobju pa 858.

Omenjeni čoln je bil že tretji, ki ga je v 24 urah rešila ladja Geo Barents. Na ladji je tako zdaj že 186 migrantov, med njimi je 61 mladoletnih. Prihajajo iz zelo različnih držav, med drugim iz Gvineje, Nigerije, Slonokoščene obale, Somalije in Sirije.