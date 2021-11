Med člani slovenske reprezentance v smučarskih skokih, ki bo nastopila na uvodni tekmi 43. sezone svetovnega pokala konec tedna v Nižnem Tagilu, sta tudi Cene Prevc in Lovro Kos. Oba sta priprave na sezono opravila z reprezentanco B pod vodstvom trenerja Igorja Medveda in si z dobrimi skoki izborila mesto v udarni šesterici za nastop na začetku sezone. Za Cenetom Prevcem je najboljša poletna sezona, saj je bil na tekmah velike nagrade 5., 6., 10., 14. in 31. »Glede skakanja in konstantnosti še nikoli nisem bil na takšni ravni. Tisto, kar smo zgradili v minuli zimi, sem lepo nadaljeval in nadgrajeval. V nasprotju s preteklostjo, ko je bilo veliko nihanj, mi je letos šlo dobro že od prvega treninga v aprilu,« je pojasnil 25-letni Cene Prevc, ki ima najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu osmo mesto v Oberstdorfu 2016 na uvodni tekmi novoletne turneje.

Na prvi tekmi na pravem snegu »Uspešno poletje ni prav nič dvignilo mojih pričakovanj za zimo. Prineslo mi je veliko veselja in večjo samozavest. V minulih letih sem imel težavo, da nisem verjel vase. Najbolj sem vesel, da bom nastopil že na prvi tekmi zimskega dela sezone. Sem kot dizel, ki potrebuje nekaj časa, da se vsemu privadi,« je bil zgovoren srednji izmed bratov Prevc, ki je malo zaskrbljen, kako mu bo uspel prehod na doskočišče s snegom, saj so doslej pristajali na plastiki. V minulih letih, ko se je karavani svetovnega pokala priključeval naknadno, je imel že dovolj treninga skokov na pravem snegu. Veliko pozornosti posveča psihološki pripravi, da ostane povsem osredotočen na svoj nastop. »Moram spoznati svoj tok misli. Ko se usedeš na žičnico, se lahko pojavijo takšne misli, za katere v skakalnem žargonu pravimo, da te zatinstajo. To prinese, da si namesto med najboljšimi desetimi zunaj finala. Problem je, da na treningu pojava takšnih misli ni in tega ne moreš trenirati, ampak je vsaka tekma nov trening, da bo na naslednji tekmi bolje,« je pripovedoval Cene, ki ima na 48 tekmah svetovnega pokala 29 uvrstitev med dobitnike točk. Za konec klepeta je naredil zelo zanimivo primerjavo o razlikah med skakalci: »V skakalni karavani smo vsi na istem. Na tekmi nekateri skočijo 140, drugi 120 metrov. Vseh 50 fantov, ki smo na zaletišču, je podobnih 50 manekenom na modni pisti v Milanu. Vsi so enako visoki, vsi z enako frizuro, vsi z enakimi očmi, vsi so enako oblečeni in vsak pričakuje, da bodo izbrali prav njega. Enako je v skokih, ko pričakuješ, da boš zmagal.«