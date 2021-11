Jannik Sinner je spisal nov list izjemne teniške pravljice letošnjega leta. Italijan je na sklepnem turnirju najboljše osmerice v Torinu nastopil kot rezerva. Ko se je v uvodnem krogu skupinskega dela poškodoval njegov rojak Matteo Berrettini, je 20-letni Italijan dobil priložnost za igranje tik pred zdajci. »Ob petih popoldne, torej štiri ure pred dvobojem, sem izvedel, da bom igral. Bilo je malo časa, a sem bil pripravljen v nizkem startu,« je pojasnil Jannik Sinner.

Južni Tirolec je igral proti Poljaku Hubertu Hurkaczu, ki je v prvem dvoboju namučil Daniila Medvedjeva in je bil favorit. Tudi Sinner se je na krilih domače publike in izjemnega talenta boril kot lev ter dosegel na videz lahko zmago s 6:2, 6:2. Podrobnejša analiza razkriva, da je bil najboljši v odločilnih trenutkih, ko je reševal tekmečeve priložnosti za odvzem servisa in hkrati uspešno realiziral svoje.

»Igranje pred domačo publiko je privilegij. Igrišča v Torinu so zelo hitra. Ker so podobna kot na turnirju najboljših mladih igralcev v Milanu, sem se na njih navadil že predlani. Zelo sem zadovoljen s svojo igro, ki je bila v določenih trenutkih na vrhunskem nivoju,« se je veselil Sinner, ki je predlani osvojil turnir v Milanu.

Italijan ohranja možnosti za uvrstitev celo v polfinale. Za takšen podvig bi moral danes premagati Rusa Daniila Medvedjeva, ki je v Torinu dosegel že dve posamični zmagi. »Bolj kot o zmagi proti Daniilu moram razmišljati o svoji igri. Tekmec je drugi igralec sveta, ki je že osvojil grand slam in številne druge največje turnirje. Če želiš premagati takšnega igralca, moraš igrati svoj najboljši tenis,« odgovarja deveti igralec sveta Jannik Sinner, ki je z dvajsetimi leti najmlajši igralec na sklepnem turnirju najboljše osmerice po Argentincu Juanu Martinu del Potru leta 2008.

Prepričljivo zmago s 6:3, 6:2 je včeraj v popoldanskem dvoboju dosegel Novak Đoković. Zanimivo je, da se je sploh prvič pomeril z Rusom Andrejem Rubljovom. Srb je odlično serviral, dosegel kar 14 asov in bil boljši v vseh igralnih prvinah. Po dvoboju je znova navduševal z znanjem jezikov, saj je odgovarjal v italijanskem, angleškem in srbskem ter navijače razveseljeval z darili, ki jih je jemal iz svoje torbe. Đoković se bo jutri pomeril s Cameronom Norriejem, ki je včeraj nadomestil poškodovanega Stefanosa Cicipasa (bolečine v desnem komolcu), kar je pomenilo, da sta se letos na sklepnem turnirju najboljše osmerice predstavili obe rezervi.