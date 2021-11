V čem je še problem cepljenja?

Cepljenje proti covidu-19 s cepivi, ki so na voljo, je menda 90-odstotno uspešno. To se pravi, da je od 100 cepljenih oseb dejansko zaščitenih 90 oseb, 10 pa ne. Teh 10 oseb torej lahko zboli oziroma prenaša virus povsod, kjer se gibljejo; ker imajo potrdilo o cepljenju, gredo lahko povsod brez problemov in okužujejo vse še necepljene, ne da bi to sploh vedele.