Ob neuspehih v boju proti epidemiji, ki sta jim v veliki meri botrovala sama, zdaj zgoraj navedena upirata prst v ljudstvo in moralizirata. Vlada, ki ji služita, ni seveda ničesar kriva. Nje ne omenjata in ji naprej zvesto služita. Da bi ji nasprotovala in odstopila, jima ne pade na pamet.

Minister Poklukar naenkrat raje ne bi bil več član vlade in politik. Jeguljasto se je prestavil nazaj med zdravstvene delavce in se demonstrativno razkazuje z nekajurnim volonterstvom v bolnišnici. Da je soodločal pri vladni politiki boja proti epidemiji in da je kot minister za zdravje najbolj odgovoren za njen zlom, ki pomeni zlom zdravstvenega sistema in serijo vsakodnevnih umiranj, ne vidi. Poklukar je tudi pozabil, da je pred kakim tednom napovedal svoj odstop v primeru, če vlada ne bo razglasila lockdowna, ko bo število pacientov na intenzivnih oddelkih preseglo število 180. To svojo nenačelnost zdaj prikazuje kot vrlino, češ, v težkih časih je treba vztrajati na fronti. Zdaj je le zdravstveni delavec.

Doktorica Logarjeva, šefinja vladne svetovalne skupine za covid, je »pozabila«, kako je prišlo do »napake« v zapisniku njene strokovne skupine, in je tako izginil predlog vladi po zaprtju države. Ostal je zgolj nasvet po striktnem upoštevanju PCT. V svoji brezmejni dobrodušnosti pa se je po tem, ne da bi trenila, pred kamero le spomnila, da je njena strokovna svetovalna skupina predlagala lockdown. Ampak ko so ji iz vlade povedali, da to ne pride v poštev, se je pač strokovno odločala, kaj svetovati vladi v okviru naborov ukrepov, kot jih je dopustila vlada… Gospa doktorica po vsem tem času ni doumela, da je smisel strokovne svetovalne skupine v tem, da postavi strokovni okvir nujnih ukrepov, ki jih potem vladna politika mora izpeljati! Ne pa da ji politiki zarišejo peskovnik!

Gospod doktor Poklukar in gospa doktorica Logarjeva, z vajinim hlapčevanjem vladi nihče ne bi imel problemov, ko ne bi predstavljala medicinske stroke. Skupaj z Bojano Beović in Milanom Krekom ste stroko v očeh državljanov postavili v vlogo poslušne dekle politike. Podobno kot tudi strokovnjakinja, državna sekretarka Bregantova, ki je ljudem »vlivala zaupanje« v stroko z navodili, da morajo, ko sami ponoči hodijo v gozdu, imeti na obrazu masko.

In ker je stroka v vajini podobi odpovedala, tudi apeli razuma drugih strokovnjakov, kot dr. Ihana ali dr. Fafangla, ne zaležejo, kot bi sicer. Teze dr. Poklukarja o enotnosti medicinske stroke so navadno sprenevedanje. Vajino »strokovno« pristajanje na zgolj poostreno izvajanje PCT, saj ministra Počivalšek in Tonin ne dovolita zaprtja države, je katastrofa. Pred življenji imajo zdaj prednost fabrike, ki morajo točno in v rokih dostavljati produkte tujim korporacijam! To, kar sta potrdila, je dr. Ihan opisal kot »brezglavo prekuževanje« in kot da »skačemo na trda tla iz tretjega nadstropja in bomo srečni, če si bomo samo polomili noge«. Vajino aktivnost pa je dr. Ihan takole opisal: »Strokovnjaki dajo neka mnenja, potem pa vlada in njene operativne službe od vsega vzamejo tisto, kar jim ustreza. (...) Kot bi arhitekt narisal most, nato pa bi investitor po svoje začel spreminjati število stebrov in njihove dimenzije in arhitekta o tem sploh ne bi obvestil… Ljudje so vse njihove, še tako dobronamerne besede čutili kot nasilno propagando in zapiranje javne razprave.«

Nad tem vajinim početjem se skupaj z Bojano Beović in Milanom Krekom raje zgražajta. Vprašajta se o tem, kakšen moralen zlom je doletel vaju in kakšen ekstremen egoizem je moral botrovati temu, da sta pristala na klavrno vlogo pokrivanja škodljivih vladnih odločitev. Kdo naj bi verjel lutkam politikov, četudi nosijo strokovne nazive?

Dragan Matić, Srednje Gameljne