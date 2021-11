»Pozitivno pristopimo k pobudam po obarvanju gradu, predvsem v podporo družbeno koristim akcijam ali zaznamovanju mednarodnih dni,« so povedali pri Ljubljanskem gradu in dodali, da do njih pridejo pobude posameznih organizacij in društev, ki v okviru svojih nacionalnih ali mednarodnih kampanj želijo vključiti tudi obarvanje gradu in tudi na tak način spodbuditi širšo javnost k razmisleku oziroma pomenu zavedanja posamezne akcije.

Koga turkizna barva gradu tokrat nagovarja? Predvsem ženske, da se vključijo v presejalni program Zora s preventivnimi ginekološkimi pregledi in pregledi celic v brisu materničnega vratu, saj le ta omogoča pravočasno odkritje predrakavih sprememb. Program Zora z vsemi, ki v njem sodelujejo (ginekologi, patologi, citopatologi, presejalci in ženske s svojo udeležbo), uspešno zmanjšuje zbolevnost za rakom materničnega vratu med slovenskimi ženskami že od leta 2003: takrat je (Register raka RS) zbolelo 211 žensk, leta 2019 pa 105 – za polovico manj kot leta 2003.