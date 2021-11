Kolesarjenje je prijetno, kadar kolesarjev ne zmotijo manjkajoče ali zavajajoče oznake poti in kadar vedo, kje se lahko ustavijo in okrepčajo ali prespijo, zato bo ponudba prilagojena njihovim potrebam. To so izhodišča projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje, s katerim želijo na Gorenjskem označiti poti in storitve na kolesarskih povezavah. (Foto: Lajf, d. o. o.)