Menjave na “eks”

Kot poročamo, so včeraj v skladu z nedavno sprejeto novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji komandirji policijskih postaj ter direktorji policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot GPU že prejeli sklepe o prenehanju opravljanja dela na teh delovnih mestih. Po domače, ta zakon zdaj Janševi vladi omogoča lustracijo in zamenjavo vseh 111 ljudi na teh položajih, kar bo največja policijska čistka v zgodovini.