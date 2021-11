Protivladni protesti pri režimu nezaželeni

Kubanskim oblastem je z zastraševanjem, blokadami in mobilizacijo privržencev revolucije uspelo preprečiti protivladne proteste, ki so jih napovedali disidentski aktivisti za minuli ponedeljek v Havani in drugih mestih po državi. Ti med drugim zahtevajo politične reforme, izpustitev političnih zapornikov in dialog.