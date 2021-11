Po tem, ko pozivov k sredinim protestom zadnjih nekaj tednov gibanje Resni.ca na Facebooku ni delilo, je tokrat znova pozivalo k protestom. Vodja Zoran Stevanović je v svojem govoru pozval k odpravi covidnih ukrepov in zamenjavi oblasti. Nasprotovanje ukrepom, samotestiranju, pa tudi cepljenju proti covidu-19 je izrazilo tudi več drugih govornikov.

Policija zaradi slabe epidemiološke slike odsvetovala udeležbo

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so pred začetkom shoda sporočili, da zaradi trenutne epidemiološke situacije udeležbo na shodu odsvetujejo. Ob tem so vse morebitne udeležence pozvali, naj spoštujejo navodila policistov, vzdržujejo medsebojno razdaljo in v primerih, ko to ni mogoče, nosijo zaščitne maske.

Gibanje v neposredni okolici državnega zbora je policija tudi tokrat omejila, protest pa videonadzorovala. Policija je udeležence pred shodom pozvala še, naj ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa.

Medtem so epidemiološke razmere v državi še vedno resne. V državi je po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje več kot 46.000 aktivnih primerov okužbe. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov še naprej raste, po podatkih vlade jih zdravijo 1095, na oddelkih intenzivne nege pa 251. Samo v torek je umrlo 19 covidnih bolnikov, zadnji teden pa sto.