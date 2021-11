V Lukašenkovem uradu so potrdili, da sta Berlin in Minsk prišla do določenega razumevanja, kako ukrepati in napredovati pri reševanju migrantske krize. Voditelja »sta se strinjala, da je treba to problematiko v celoti prenesti na raven Belorusije in EU«, so sporočili po poročanju beloruske tiskovne agencije Belta.

»Uradniki, določeni z obeh strani, bodo takoj začeli pogajanja za razrešitev obstoječih problemov,« so zapisali v Lukašenkovem uradu. V tem okviru bodo preučili tudi željo beguncev, da bi odšli v Nemčijo, so še navedli, poročajo tuje tiskovne agencije.