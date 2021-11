V četrtek bo sprva pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne povsod ponehale, ponekod se bo oblačnost trgala. Na Primorskem bo prehodno spet zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem še vztraja ciklonsko območje, severno od Alp pa se proti vzhodu pomika oslabljena vremenska fronta. Z vetrovi južnih smeri priteka k nam vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, predvsem ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe. Burja ob severnem Jadranu bo čez dan ponehala. V četrtek bo sprva oblačno, predvsem v krajih južno od nas bodo občasno rahle padavine, popoldne se bodo oblaki trgali. Ob severnem Jadranu bo spet zapihala šibka burja.