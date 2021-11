Upravni odbor inštituta je Žagar septembra podelil nov petletni mandat, za pridobitev soglasja ustanovitelja pa je sklep o imenovanju direktorja posredoval ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ker soglasja niso dočakali skoraj dva meseca, ga je upravni odbor 9. novembra imenoval za vršilca dolžnosti direktorja, saj je le tako možno zagotoviti nemoteno delo inštituta.

Vlada je sklep prejšnji teden vendarle obravnavala in sklenila, da soglasja ne poda. Kot so ob tem spomnili na inštitutu, je do podobnega zapleta prišlo že lani, ko Žagar prav tako ni dobil soglasja, zato je po izteku funkcije vršilca dolžnosti moral Pedagoški inštitut razpis ponoviti.

Za razliko od lani, ko utemeljitve kljub pozivu niso prejeli, jo je vlada letos vendarle dodala. V njej je pojasnila, da kandidat ni izkazal vizije razvoja Pedagoškega inštituta in ni predstavil razvojnih rešitev za inštitut, kot so financiranje, organizacija glede projektov in sodelovanja z univerzami.

V znanstvenem svetu takšno utemeljitev v celoti zavračajo, saj je bila vizija predstavljena tako njim kot upravnemu odboru, njen glavni del pa predstavljajo prav razvojne rešitve v okviru obstoječe znanstvene politike.

»Glede na druge primere vladnega poseganja v institucije nas ne bi smelo več presenečati, da vlada tako vehementno navaja trditve, ki ne držijo, kar je vedno mogoče preveriti v sami viziji. Že druge odtegnitve soglasja ne moremo videti drugače kot še eno izčrpavanje inštituta in poskus njegove destabilizacije,« so zapisali. Smotrno upravljanje z javnim raziskovalnim zavodom, prav tako pa kakovost njegovega dela ter znanstveni in strokovni dosežki, po njihovi oceni očitno niso v interesu vlade.