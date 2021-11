»Skupščina ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe, saj se družbeniki niso uspeli uskladiti. Danes se mi je iztekel mandat, o novi upravi bo tako odločalo sodišče,« je po današnji skupščini družbe Gen-I povedal Robert Golob. Kot je dejal, v podjetju pričakujejo, da se bodo družbeniki do odločitve sodišča vendarle poskušali dogovoriti o novi upravi in priti do rešitve.

Golob odločitev sodišča pričakuje v tednu ali dveh, poudarja pa, da je sodne prakse na tem področju malo, v primeru Gen-I, kjer gre za veččlansko upravo, pa je zadeva še bolj kompleksna. »To bo zanimiv sodni precedens,« je ocenil Golob. Podjetje, ki naj bi letos ustvarilo tri milijarde evrov prihodkov, dobiček pa kar početverilo, sicer po njegovih besedah normalno posluje in težav ne pričakujejo. Golob ostaja v podjetju, ukvarjal se bo z mednarodnim trgovanjem in tudi z odnosi z javnostmi, o odhodu v politiko pa ne razmišlja.

Nadzorniki Novšaku naročili, da mora kandidirati Golob je povedal, da je bila včeraj na nadzornem svetu Gen Energije predstavitev uprave pod njegovim vodstvo zavrnjena. Ob polnoči pa so iznenada nadzorniki predsednika Gen Energije Martina Novšaka seznanili, da je on kandidat in mu naročili, da mora kandidirati. Ta predlog na današnji skupščini ni bil potrjen. »Novšak je izjemen strokovnjak in izjemen človek. Toda za vodenje zelene transformacije nekdo, ki je usmerjen le v eno energijo, torej jedrsko, ni najbolj primeren kandidat,« ocenjuje golob.