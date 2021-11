Z Matjažem Vlašičem je začela sodelovati leta 1999. Po pesmih Boginja, Čez 20 let, Ni mi žal, Ne kliči me je naredil melodijo z namenom, da doseže lepo uvrstitev na evrovizijskem festivalu. Zato Ne, ni res tudi ni tako spevna, kot jih imamo radi Slovenci.

»Lepo je doživeti Evrovizijo,« se spominja Nuša. »Na prizorišču je bilo čutiti veliko zanimanja, vrstili so se intervjuji, fotografiranja, avtogrami… Veliko je bilo druženja, ki so sicer obvezna, a mi to pred dvajsetimi leti ni predstavljalo nobene težave. Že na letališču smo med čakanjem odprli eno od 'pleterskih hrušk' in jo razrezali, ko v steklenici ni bilo več tekočine. V ekipi je bilo res krasno pozitivno vzdušje.« Pesmi Energy je zelo dobro kazalo tudi na stavnicah, kjer so ji napovedovali eno od prvih petih mest. Nekateri so bili mnenja, da bi pesem lahko zmagala, če bi zastopala katero od večjih držav. »Po festivalu je sledilo nekaj nastopov v tujini, za resnejši prodor na tuje trge pa bi potrebovala precejšnjo mašinerijo, ki bi delala zame. Vsako leto mi sicer še vedno nekaj avtorjev iz tujine pošlje svojo pesem, da bi z njo nastopila na slovenski Emi.« Zanimivo ponudbo je pred leti dobila iz San Marina, ko so ji predlagali, da zapoje njihovo pesem in jih zastopa na Evroviziji ter ji za to plačajo 300.000 evrov, a ponudbe ni sprejela.

80. mesto: Ne, ni res

Izvajalka: Nuša Derenda

Glasba: Matjaž Vlašič

Besedilo: Urša Vlašič