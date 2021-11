Večini zavarovancev sredstva v sheme dodatnega pokojninskega zavarovanja nakazujejo delodajalci, piše Nataša Bucik Ozebek v novi številki Nedeljskega dnevnika. V Sloveniji to počne skoraj 10.000 podjetij, ki so zaradi tega deležna davčnih olajšav. A ko pride dan za izplačilo, ni nepomembno, ali ste mesečne premije vplačevali sami ali vam jih je nakazovalo podjetje, kjer ste bili zaposleni. V prvem primeru se ob upokojitvi lahko prosto odločate, ali želite privarčevani denar dvigniti v enkratnem znesku ali pa ga obliki rente prejemati ob vsakokratni osnovni pokojnini. Bremeni vas le to, da je enkratni dvig precej bolj obdavčen kot mesečna renta.

Če pa je za vas varčevalo podjetje, boste pri odločitvah manj svobodni. Zavarovalnice in pokojninske družbe lahko v enkratno izplačilo privolijo le, če imate na računu manj kot 5120 evrov.

Bralec Nenad Kohn nam je opisal primer, ko je njegova žena ob upokojitvi želela privarčevani denar, ki ji ga je v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vplačeval njen delodajalec, dvigniti v enkratnem znesku. Ker so sredstva na njenem računu presegla omenjeni znesek, se je zataknilo. »Po upokojitvi pričakujete, da boste svoj denar, privarčevan v dodatnem pokojninskem zavarovanju, lahko pridobili in uporabili za svoje potrebe. Ampak – zmotno mislite in ste se krepko ušteli,« pravi Kohn. »Kljub temu, da gre za vaš denar, tega ne morete dobiti v celoti. Približno tri četrtine so vam pripravljeni izplačati takoj, preostanek lahko dobite po 20 letih kot rento v znesku 30 evrov na tri mesece. Če bi s takšno rento želeli izčrpati denar s svojega računa, bi morali živeti najmanj 110 let,« je zgrožen.

Vzemimo primer: štirideset let vam je delodajalec v pokojninske sklade vsak mesec vplačeval 30 evrov, kjer so se sredstva še nekoliko oplemenitila in tako imate ob upokojitvi na računu 15.000 evrov. Denarja v enkratnem znesku ne morete dvigniti, saj presega 5120 evrov. Tudi če bi ga lahko, bi bila to daleč najslabša odločitev, saj bi zaradi plačila dohodnine in izstopnih stroškov na koncu »obogateli« le za 10.600 evrov in skoraj tretjino denarja pustili državi. Če se odločite za klasično dosmrtno rento, boste vsak mesec do smrti prejemali 50 evrov in prihranjeni denar prejeli v 25 letih.

Če potrebujete več denarja, imate na voljo tudi druge, hitrejše možnosti. Večino sredstev lahko prejmete že v prvih desetih letih po upokojitvi, kar pomeni najprej 109 evrov na mesec, po desetih letih pa le še 30 evrov vsake tri mesece. Svoja sredstva bi z računa v tem primeru počrpali po 27 letih. Če bi želeli rento pospešeno prejemati prvih dvajset let, pa bi se to zgodilo šele po 37 letih.

Gre za izračune, ki jih na svojih spletnih straneh ponujajo zavarovalnice in so seveda zgolj približek. Dejstvo pa je, da je treba živeti dolgo, da privarčevana sredstva dobimo izplačana v celoti mi sami, in ne naši dediči. Kot tudi to, da nam je zavarovalnica dolžna rente izplačevati še naprej, če ta leta preživimo.

