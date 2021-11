Do včeraj zvečer je bilo precej vprašanj v zvezi z odlokom o samotestiranju še vedno neodgovorjenih in so še vedno, opozarjajo šolniki. Z večerno okrožnico jim je ministrica za šolstvo Simona Kustec sicer stopila malce nasproti, toda ravnatelji v določenih primerih še vedno ne vedo, kaj narediti, da ne bodo kršili odloka. Odprta so tako vprašanja glede zagotavljanja ustrezne velikosti prostora za učence, ki bodo na testu pozitivni, upoštevanja zapovedane medsebojne razdalje med učenci, ki znaša meter in pol, kako bo z učenci-vozači, ki se v šolo vozijo s kombiji ali avtobusi ... Prav tako se porajajo tudi pedagoška vprašanja o tem, kaj bo z realizacijo snovi pri predmetih, ki bodo vsako uro trikrat na teden prekinjeni zaradi samotestiranja učencev, kar lahko pri mlajših otrocih traja celo uro.

Brez jasnih odgovorov na jasna vprašanja »Pluli bomo, kot pač znamo. Naj poudarim, da ukrepe na šoli pozdravljamo in jih podpiramo, še posebno v luči slabe epidemične situacije v Sloveniji in stanja, v katerem se je znašlo slovensko zdravstvo. Tako kot velika večina ravnateljev slovenskih osnovnih šol tudi sam menim, da je odlok za učence prve triade preveč 'trd', neprilagojen in neživljenjski. Še vedno bi veljalo razmisliti o določenih omilitvah in prilagoditvah starostnim skupinam učencev in sami pedagoški praksi,« je povedal ravnatelj osnovne šole Preska Primož Jurman. Tako kot večina njegovih stanovskih kolegov po vsej državi tudi sam meni, da v komunikaciji s pristojnimi na ministrstvu za šolstvo kljub izkazani dobri volji ne dobivajo konkretnih odgovorov na konkretna vprašanja. Slednje v teh dneh še kako potrebujemo, poudarja sogovornik in doda, da so ravnatelji zaradi odsotnosti navodil vlade prepuščeni lastni iznajdljivosti in izkušnjam. Po besedah sogovornika se vedno najdejo posamezniki, ki so proti vsemu in vsakomur: »Težko je krmariti med njimi in odločevalci, počutimo se kot med nakovalom in kladivom. Država zahteva eno, praksa pa temu ne sledi, saj je življenje v resnici popolnoma drugačno. Na šolah smo zato pred velikimi izzivi.« V preteklih dneh je tudi Jurman prejel določeno število (generično oblikovanih) pisem in pozivov staršev, ki se z ukrepi vlade ne strinjajo, a hujših groženj ni bil deležen. Pravi, da starše na neki način razume, saj meni, da jih predvsem skrbi za njihove otroke, a je prepričan, da se brez solidarnosti in skrbi za sočloveka ne bomo enostavno izvili iz objema virusa. Glede organizacije dodatnega pouka na daljavo Jurman predvideva, da bodo imeli težave s tehnologijo oziroma spletnimi povezavami, vsekakor pa bodo poskrbeli, da nihče ne bo ostal brez pouka na tak ali drugačen način. »Preveč pozabljamo, da so ob učencih tudi učitelji pred veliko preizkušnjo, saj vsi skupaj ne vemo, kako se bodo zadeve odvijale in v katero smer. Tudi zato bi se rad zahvalil vsem našim učiteljem in ostalim zaposlenim, ki so izkazali visok nivo etike. Zavedajo se poslanstva svojega poklica, zato smo se kot kolektiv usklajeno odzvali na izzive, ki so pred nami,« je dodal Primož Jurman.

“Kuhanje smrkljev” Z izvedbo samotestiranja v razredu se je danes soočila tudi razredničarka 2. razreda na omenjeni šoli Mateja Jelen. »Z učenci smo se o tem veliko pogovarjali in sklenili, da bomo odslej trikrat tedensko skupaj 'kuhali smrklje'. Tudi z večino staršev odlično sodelujemo. Doma so otroke seznanili s postopkom samotestiranja in pridno vadili. Večina otrok je samotestiranje brez težav opravila, seveda pa jim bomo učitelji na pomoč priskočili tudi v prihodnje. Skupaj bomo zmogli. Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha,« je bila Jelenova sproščena med našim obiskom. Izkušnja 'kuhanja smrkljev' je bila za otroke bolj kot stresna videti zabavna. Po besedah sogovornice predstavlja učiteljem nov način pouka v živo izziv in hkrati negotovost, saj so se z njim prvič srečali. Večina staršev ga je sprejela pozitivno in so s svojimi otroki že doma izvajali priporočljivo samotestiranje. Na drugi strani pa je manjše število staršev, ki se z novim sistemom ne strinjajo in so to izrazili tudi na glas. »Osebno sem prejela pismo staršev, v katerem izražajo nestrinjanje z uporabo zaščitne maske v razredu. Drugi starši so name naslovili pismo, v katerem odločno zavračajo samotestiranje in uporabo zaščitne maske. V njem so med drugim navedene številne kršitve otrokovih pravic, ki naj bi jih povzročila kot učiteljica z izvajanjem vladnega odloka. Grozijo s tožbo in z mojo kazensko odgovornostjo,« je pojasnila Jelenova in dodala, da dopisa ni začutila osebno, saj se v nobenem pogledu ne čuti kriva. Sledi navodilom delodajalca in se pod danimi pogoji po svojih najboljših močeh trudi za čim bolj varno okolje, v katerem se otroci počutijo dobro in so deležni izobraževanja, ki jim pripada. Del pouka zato redno izvajajo zunaj, kjer maske niso potrebne, to pa zagotovo dobro vpliva na počutje vseh.