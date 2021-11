V prvem krogu se bodo Slovenci v Zagrebu merili ob 20.45, v Kopru pa bo tekma s Švedi ob 20.00. V kvalifikacijah, ki bodo v treh ciklih (november 2021, februar 2022 in junij oziroma julij 2022), bodo Slovenci v skupini C, kjer so še Finci.

Na seznamu selektorja za prvi tekmi so Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Leuven), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Blaž Habot (Ilirija), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Miha Lapornik (Debrecen), Jurij Macura (Krka), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Burgos), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Lux Chieti Basket) in Luka Rupnik (Cedevita Olimpija).

Kot so pojasnili na Košarkarski zvezi Slovenije, tokrat zaradi klubskih obveznosti ne bo Luke Dončića, Vlatka Čančarja, Zorana Dragića in Žana Marka Šiška. Iz olimpijske zasedbe pa bo strokovni štab tudi pogrešal Mika Tobeyja, ki je pred kratkim prestal operacijo športne hernije, ter Gregorja Hrovata, ki še okreva po poškodbi stegenske mišice. Edini novinec pa je center Ilirije Habot.

»Verjamem, da vsi skupaj komaj čakamo, da se znova zberemo. Poleti smo spisali lepo reprezentančno zgodbo in naša želja ter nenazadnje tudi obveza je, da to zgodbo nadaljujemo tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Slednje vsem skupaj predstavljajo velik izziv,« je uvodoma dejal Sekulić.

»Veliko časa za priprave na nasprotnika ne bomo imeli, tako da bo poudarek na nas samih. V zadnji reprezentančni akciji smo v ekipi ustvarili odlično kemijo, ki jo bomo tudi tokrat morali hitro vzpostaviti in prenesti na parket. To bo znova ključ do rezultatov, ki si jih želimo. Vemo, na čem moramo vztrajati, da bomo na igrišču delovali tako, kot si želimo,« je dodal.

Kot pravijo pri KZS, bo na tekmi obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za vse gledalce razen za osebe, ki še niso dopolnile 12 let. Hitro testiranje pred dvorano ne bo organizirano.

Svetovno prvenstvo bo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023, gostile pa ga bodo Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinawa) in Filipini (Manila).