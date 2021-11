Skupno je v bolnišnicah 21 covidnih bolnikov več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 15 bolnikov več kot dan prej. Najmlajši bolnik na oddelku intenzivne terapije je star 26 let, na navadnem pa 20 let. Prejšnjo sredo je bolnišnično oskrbo potrebovalo 206 covidnih bolnikov manj kot danes, 60 manj jih je bilo na oddelkih intenzivne nege.

Pozitivnih je bilo 42,6 odstotka opravljenih PCR testov. Delež pozitivnih testov je bil v torek za 6,6 odstotne točke nižji od dneva poprej. V državi je po ocenah NIJZ 46.243 aktivnih primerov okužbe.

Sedemdnevno povprečje okužb znaša 3225, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 2193. Sedemdnevno povprečje okužb se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 59, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa se je povišalo za 39 primerov. V torek so opravili tudi 54.342 hitrih antigenskih testov, aterih pozitivne rezultate še potrjujejo s PCR testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.212.523 ljudi oziroma 57 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 68 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 78 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 1.133.262 oziroma 54 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 74 odstotkov. Z dodatnim odmerkom pa je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 189.783 ljudi.

Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je prebivalce znova pozvala naj upoštevajo predpise. »Razmere se ne umirjajo, temveč se slabšajo in zdravstvo trenutno z ogromnimi težavami rešuje stanje, ki bi se mu z malo več občutka za solidarnost lahko izognili. Morda bi morali večkrat pomisliti na to, da za dnevno objavljenimi številkami stojijo ljudje. Vsi, ki predpisov odkrito ne spoštujejo, prispevajo k slabšanju razmer,« je poudarila in izpostavila, da so vsi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa namenjeni varovanju zdravja in življenja ljudi.

Največ kršitev pogoja PCT v gostinstvu in trgovini

Vsi inšpekcijski organi so v obdobju od 8. do 14. novembra opravili nadzor nad spoštovanjem pogoja PCT v več kot 5900 objektih in nad več kot 25.000 osebami, med sankcijami so bila izrečena pretežno opozorila, je na današnji vladni novinarski konferenci povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Zdravstveni inšpektorat je med drugim nadziral tudi trenutno precej zasedene vulkanizerske delavnice, pri čemer pa so ugotovili samo dve manjši neskladnosti. Ugotovili pa so tudi 14 kršitev karantene, kar je po oceni Potze v trenutni epidemiološki situaciji zaskrbljujoče.

Inšpektorati so poostrene nadzore opravljali tudi med tako imenovanim martinovim vikendom. V času vikenda je tržni inšpektorat opravil 130 nadzorov na področju trgovinske dejavnosti in preveril tudi nekaj več kot 30 nočnih klubov, poslovanje katerih ni bilo dovoljeno. V Ljubljani je obratoval en nočni klub, ki mu je bilo nadaljnje poslovanje prepovedano z ustno odločbo. Potza je še povedala, da so v Ljubljani med vikendom zdravstvenim inšpektorjem prerezali pnevmatike na službenem vozilu. Dogodek so prijavili policiji.

Po njenih besedah pa še vedno potekajo postopki v zvezi z domnevnim cepljenjem mladoletnih oseb z vektorskimi cepivi in ni še mogoče natančno napovedati, kdaj bodo zaključeni. Enako velja za nadzor nad osebami, ki se na osnovi pozitivnega rezultata hitrega testa nato niso udeležile še potrditvenega PCR testiranja.