Bioplinarno v Dobrovniku, ki dolgo ni obratovala, so Madžari kupili pred tremi meseci in po pisanju portala Necenzurirano zanjo plačali dva milijona evrov, kar je trikrat manj, kot je Družba za upravljaje terjatev bank (DUTB) plačala zanjo iz stečaja prejšnjega lastnika.

Pri poslu se, kot piše omenjeni portal, pojavlja sum konflikta interesov in korupcije, saj je bil v času nakupa Matoz že predsednik upravnega odbora DUTB, le nekaj mesecev prej pa je Matoz Pannonii Bio prodal svojo bioplinarno v Vučji vasi, in to za štiri milijone evrov, kar je dvakrat toliko, kot je zanjo plačal sam.

Morebitne nepravilnosti, konflikt interesov in oškodovanje DUTB pri obeh nakupih bo preverila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), poročata Necenzurirano in soboški Vestnik.

V Dobrovniku opozarjajo, da so po prodaji bioplinarne nastale težave. Novi lastnik polni rezervoarje s koruzno silažo in drugimi surovinami za zagon, iz bioplinarne pa zelo smrdi. Krajani opozarjajo tudi na neznosen hrup zaradi mletja koruze, ki ne preneha niti ponoči.

Na trgu čakata še dve pomurski bioplinarni

Kot je za STA povedal tamkajšnji župan Marjan Kardinar, so posumili, da v obrat vozijo mulj oziroma odpadno blato, iz katerega bodo pridobivali bioplin. »Zato smo reagirali, pogledali in po našem prepričanju so sumi utemeljeni, zato smo obvestili policijo in inšpekcijske službe,« je povedal Kardinar.

Kot je dodal župan, niso proti bioplinarni, vendar mora delovati v skladu z okoljevarstvenim in drugimi dovoljenji. Na to so lastnike opozorili že pred časom, ko so se sestali.

Vestnik pa razkriva, da na trgu prosti bremen stečaja čakata še dve pomurski bioplinarni. Pri eni naj bi bil spet vpleten Matoz. Gre za obrata v Radmožancih in Lendavi oz. pri Trimlinih.

Lendavska bioplinarna je znana zaradi onesnaževanja okolja z digestatom, ki so ga lani izpustili v potok Kopica. Krivca niso odkrili. Tako kot bioplinarna v Vučji vasi je bila del mreže bioplinarn Marjana Kolarja, a ni nikoli delovala. Zgrajena je bila z bančnim posojilom Nove KBM, ki je nepremičnine obremenila s hipoteko 19,3 milijona evrov. Lastnika, Bioplin storitve in Bioplinarna proizvodnja, prej Keter Organica Bioplinarna, sta končala v stečaju.

Terjatve so zaradi sanacije bank delno poplačali davkoplačevalci, del jih je Nova KBM prodala družbi Alos, ta družbi Kastor iz Ljubljane, ki je polovico premoženja prenesla na Z2 iz Novega mesta, s katerim si deli lastništvo bioplinarne skupaj z zemljišči. Stečajni postopek za Bioplin storitve se je končal brez delitve stečajne mase, saj sta Kastor in Z2 vplačala v stečajno maso 96.000 evrov, natanko toliko, kot so znašali stroški stečajnega postopka. Nova lastnika sta dokončno "prekrila" 18 milijonov evrov globoko dolžniško jamo, kolikor je bilo upnikom priznano v stečajnem postopku, navaja Vestnik.