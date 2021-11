Primerjava slovenskih in v svetu veljavnih predpisov

V prvi vrsti si lahko postavimo ključno vprašanje: ali je mehansko prezračevanje v stavbah predpisano kot obvezno ali dopustno? V gradbenem zakonu je v 21. členu 5. odstavka, ki se nanaša na bistveno zahtevo »varčevanje z energijo in ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije«, navedeno naslednje: »Če z naravnim prezračevanjem v prostorih ni mogoče doseči predpisane kakovosti zraka, se uporabi sistem hibridnega ali mehanskega prezračevanja, ki mora omogočiti učinkovito vračanje toplote.« Zakon torej daje prednost naravnemu pred prisilnim prezračevanjem! To, da z naravnim prezračevanjem ni mogoče zajemati energije zavrženega zraka, zakonodajalca očitno ne zmoti. Še več, z naravnim prezračevanjem je tudi zelo težko, če že ne nemogoče, izpolniti kriterije akcijskega načrta skoraj ničenergijskih stavb! Da bi zadostili pogojem slovenske zakonodaje, v veliki meri zadoščajo že delujoča okna oziroma prezračevalne odprtine. Zakonodaja je v delu prezračevalnih in klimatizacijskih sistemov problematična, na to smo na Inženirski zbornici Slovenije (IZS) že opozarjali.

Če se poglobimo v pravila stroke in ameriške standarde, postane hitro jasno, da so sistemi s prisilnim prezračevanjem učinkovitejši tako z vidika vzdrževanja ustrezne kakovosti zraka, ustreznega ugodja v prostoru in nenazadnje tudi z vidika ohranjanja toplote. Morda je smiselno omeniti, da kakovost zraka zagotavljamo s prezračevanjem, ugodje v prostoru pa z gretjem, hlajenjem in hitrostjo zraka v bivalnem območju. Ameriški standardi v nasprotju z evropskimi omenjajo naravno prezračevanje večinoma v kombinaciji z mehanskim. Samo naravno prezračevanje je dovoljeno izključno v primeru njegove ustrezne regulacije ali v primeru, da prostori niso ogrevani in hlajeni, to pa ne pride v poštev za prostore, ki so namenjeni ljudem. Za primerjavo – slovenski pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih daje izključno prednost naravnemu prezračevanju, prisilno pa je dovoljeno le v primerih, ko je velikost prostora takšna, da ni mogoče naravno prezračevati, ko je prostor več kot dva metra pod terenom, odmik okoliških zgradb zadosten in je delovni prostor zaradi narave proizvodnje brez oken, v njem pa nastaja visoka temperatura in škodljive emisije. Za primerjavo: nemška tehnična pravila za delovna mesta (ASR A3.6) dovoljujejo uporabo prezračevalnih sistemov tudi v primeru prevelikega hrupa v zunanji okolici in če je onesnaženost zunanjega zraka takšna, da bi bilo naravno prezračevanje neustrezno z vidika zdravja na delovnih mestih. Nemci s svojim pravilnikom očitno izkazujejo večjo skrb za varstvo ljudi na delovnih mestih. Na IZS menimo, da bi bilo za dokazovanje ustrezne kakovosti zraka naravnost nujno že v pravilnike vključiti obvezno uporabo v svetu uveljavljenih standardov in pravil stroke.