V GEN-I zadnjih 5 let pospešeno vlagajo v digitalizacijo poslovanja in zeleno preobrazbo. In prav napredna analitika in digitalni procesi jim omogočajo učinkovito obvladovanje tržnih tveganj in izjemno uspešne nabavne strategije. Skrb za odjemalce in konkurenčne cene elektrike je njihovo primarno vodilo že od vstopa na trg električne energije. V družbi GEN-I namreč že več kot sedem let niso zvišali cen tarif električne energije rednega cenika za gospodinjske odjemalce. Tudi tokrat, v času energetske krize, tako kot v prvem valu epidemije pomladi leta 2020, ko so že pomagali s 15-odstotnim znižanjem cen elektrike, delijo svoje poslovne uspehe z zvestimi odjemalci.

Sončna skupnost GEN-I

»Ravno zadnji dogodki na mednarodnih trgih kažejo, da so fosilni viri glavno gonilo rasti cen energentov, ki je svet porinilo v energetsko krizo. To je še en dokaz, da bo le hitra zelena preobrazba energetike in pospešena gradnja novih brezogljičnih virov omogočila dolgoročno stabilne cene. V GEN-I sprejemamo svoj del odgovornosti in predstavili smo načrt Sončne skupnosti GEN-I, ki bo omogočila samooskrbo tudi tistim gospodinjstvom, ki si ne morejo omisliti lastne sončne elektrarne. Povezali bomo strešne površine in odjemalce po vsej Sloveniji ter zgradili največjo samooskrbno skupnost v državi,« je povedal predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

Kot največji dobavitelj električne energije in pionir zelene preobrazbe se v GEN-I zavedajo svoje odgovornosti do družbe. Zato ustvarjajo nove brezogljične projekte, ki so dostopni vsakomur, saj ob enakih ali celo nižjih stroških omogočajo prehod k čistejšim virom energije. Kako pomembna je čim hitrejša zelena preobrazba, dokazuje prav zadnja rast cen fosilnih energentov na svetovnih trgih, ki so glavni razlog za podražitev elektrike. V GEN-I gospodinjstvom in podjetjem že več let ponujajo sončne elektrarne za individualno samooskrbo. V tem času so zgradili že več kot 3000 sončnih elektrarn. Zdaj pa so razvili novo storitev, ki bo trajno nizke cene omogočila tudi odjemalcem, ki nimajo pogojev za sončno elektrarno na lastni strehi.