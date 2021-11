Vnovič je blestel Stephen Curry, ki je dosegel kar 37 točk ter vnovič potrdil, da je odličen ostrostrelec, saj je dosegel kar devet trojk, temu pa je dodal sedem skokov, pet podaj, dve ukradeni žogi in blokado. Pri Brooklynu je bil s 24 točkami najbolj učinkovit James Harden, Kevin Durant pa jih je dodal 19.

Curry ima zdaj povprečje 28,7 točke na tekmo, s čimer se je močno približal vodilnemu strelcu lige Kevinu Durantu, ki mu je po 19 točkah povprečje padlo na 28,9.

Odločitev na tekmi je padla v tretji četrtini, ko so gostje hitro ušli na +10, v nadaljevanju pa na več kot 20 točk razlike in tega do konca niso izpustili iz rok.

Utah je s 120:85 ugnal Philadelphio brez zvezdnika Joela Embiida. Za zmagovalce je Jordan Clarkson dosegel 20 točk, s 15 točkami in 17 skoki pa je pod obročema kraljeval Rudy Gobert. Na nasprotni strani je bil z 18 točkami najbolj pri metu Milton Shake.

Los Angeles Clippers pa so s 106:92 ugnali San Antonio. S 34 točkami je bil prvi igralec tekme Paul George.

Ekipe s slovenskimi igralci so bile tokrat proste. Že v noči na četrtek pa bo Denver v svoji dvorani gostil Indiano, Dallas pa čaka gostovanje v Arizoni pri Phoenixu. Luka Dončić, ki v povprečju dosega po 24,9 točke, 8,3 skoka in 7,9 podaje na tekmo, vsaj na prvem izmed dveh zaporednih obračunov s Phoenixom ne bo igral zaradi zvina gležnja in kolena.

Ker pregled ni pokazal resne poškodbe, je slovenski zvezdnik odpotoval z ekipo na niz gostovanj, ki se bo po Phoenixu nadaljeval še pri Los Angeles Clippers.