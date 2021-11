Čile, pri katerem je bil že v 14. minuti izključen Arturo Vidal, je doma izgubil proti Ekvadorju z 0:2, Urugvaj pa je izgubil proti Boliviji z 0:3.

Argentinci so tako zaokrožili uspešno leto, v katerem so poleti 15. osvojili južnoameriško prvenstvo, ko so na stadionu Maracana v Rio de Janeiru v finalu ugnali prav tokratnega tekmeca.

»Če analiziramo to leto, je bilo čudovito. Vse je bilo popolno,« je dejal Rodrigo De Paul.

Argentina je na tokratni tekmi, ki ni bila posebej razburljiva (nekaj pozornosti je dobil udarec Nicolasa Otamendija s komolcem v obraz Raphinhe, ko ni dobil rdečega kartona, čeprav je Brazilec potreboval pet šivov), spet imela v svojih vrstah Messija, medtem ko je Neymar manjkal pri Braziliji. Najbližje zadetku je bil Fred, ki je oplazil prečko v drugem polčasu.

Brazilija (35 točk) ostaja prva na lestvici, ima šest točk več kot Argentina, s tekmo več sledita Ekvador (23) in Kolumbija (17), ki je igrala 0:0 s Paragvajem.

Urugvaj, dvakratni svetovni prvak, je šele sedmi po porazu proti Boliviji, ki je od 74. minute igrala z igralcem manj, a ima le točko zaostanka za četrtim mestom, ki še neposredno vodi na SP.

Petouvrščeni Peru je z 2:1 zmagal v Venezueli.

Na SP so tako ob Argentini, Braziliji in gostitelju Katarju za zdaj uvrščene še Anglija, Švica, Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija in Nizozemska.