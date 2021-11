Zdovčeva ekipa je bila v tej sezoni nekajkrat že blizu zmagi, a se ji je doslej vedno izmuznila. Danes so imeli košarkarji iz Kaunasa tekmeca po meri, Panathinaikos je namreč predzadnji, domači pa temelje za uspeh postavili že v prvi četrtini, ki so jo dobili z 20:12, približno takšno prednost pa so nato zadržali in na koncu slavili.

Dragić je na parketu preživel slabih 11 minut ter prispeval pet točk in po eno podajo, skok in ukradeno žogo. S 13 točkami je bil pri domačih najboljši Arturas Milaknis.

V današnjem sporedu evrolige bo v večerni tekmi igral tudi münchenski Bayern proti Fenerbahčeju, a slovenskega košarkarja Žana Marka Šiška tudi tokrat ni v postavi Bavarcev.