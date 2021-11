Evropski nogometni prvaki Italijani so imeli pred zadnjima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo vse v svojih rokah. Pred domačimi navijači so gostili Švico, s katero so se borili za prvo mesto, nato pa jih je čakalo gostovanje pri Severni Irski. Navijači azzurrov so bili prepričani, da bodo slavili uvrstitev v Katar. A se je zapletlo. Sprva z remijem proti Švici, proti kateri je v zaključku enajstmetrovko za zmago zgrešil Jorginho, nato pa še proti Severni Irski. Bilo je 0:0. Zdaj nogometaše selektorja Roberta Mancinija čakajo dodatne kvalifikacije, na katere nimajo dobrega spomina. Ravno Švedska jim je namreč v njih preprečila preboj na svetovno prvenstvo 2018, kar je za Italijane predstavljalo veliko katastrofo.

»Razočaran sem. Sami smo si zagrenili življenje, saj bi si lahko napredovanje zagotovili že pred zadnjimi tekmami. Imeli smo priložnost, ki je nismo izkoristili. Zdaj moramo dvigniti glave, saj imamo še vedno možnosti za preboj v Katar. Še vedno sem prepričan, da smo vrhunsko moštvo. Smo v težkem trenutku, ki ga moramo prebroditi. Zdaj moramo najti mirnost do marca in se nato samozavestno podati v dodatne kvalifikacije. Še vedno sem trdno prepričan, da se bomo prebili na svetovno prvenstvo,« je povedal selektor Roberto Mancini, ki se je v domovini znašel na udaru kritik.

S selektorjem se strinja tudi kapetan Italije Leonardo Bonucci. »Čestitke Švici, ki ni obupala niti v trenutku, ko je kazalo, da smo že prvi v skupini. Znova moramo najti veselje v igri, ki nas je krasilo na evropskem prvenstvu. Prepričan sem, da bo marca drugače in da bomo prišli na svetovno prvenstvo ter v Katarju odigrali odličen turnir.«