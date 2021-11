Matjaža Keka v energetiko!

Prejšnji teden so mediji, ki so blizu vladi Janeza Janše, začeli objavljati plače nekaterih direktorjev in predsednikov uprav, ki jih je aktualna vlada nujno morala zamenjati z nekaterimi svojimi cenejšimi favoriti. Razumemo, država se je zelo zadolžila in si dragih direktorjev, ki bi imeli plačo celo prek 10.000 evrov na mesec, ne more več privoščiti. Drugače je pri nogometni zvezi, kamor v seriji prihajajo nogometni selektorji, ki ne morejo zmagati niti na Cipru in se seveda ne morejo uvrstiti v končnico nobenega večjega tekmovanja. A kljub porazom ostajajo. Imajo pa tudi solidne plače.